بوتين يقترح أن يكون شرودر وسيطا أوروبيا في حرب أوكرانيا

طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اسم المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر كوسيط أوروبي محتمل في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي استثنائي في أعقاب الاحتفالات بيوم النصر في موسكو أمس السبت، قال بوتين "من بين جميع السياسيين الأوروبيين، أفضل المحادثات مع شرودر" وقال الرئيس الروسي أيضا إنه يعتقد أن الحرب تتجه نحو النهاية.

وفي رده على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية، قال مكتب شرودر إن المستشار السابق، الذي يعتبره الكثيرون في ألمانيا مخزيا بسبب علاقاته المستمرة مع بوتين، لن يعلق.

وأكد بوتين أن حلا سلميا للصراع المستمر منذ فترة طويلة يقع على عاتق أوكرانيا وروسيا. لكن إذا رغب شخص ما في المساعدة، سنكون ممتنين"

يشار إلى أن شرودر(82 عاما) وهو سياسي ينتمي إلى يسار الوسط، عمل مستشارا لألمانيا في الفترة ما بين عامي 1998 و2005، وكان شخصية مثيرة للجدل منذ سنوات، بسبب صداقته مع بوتين ودوره في قضايا الطاقة الروسية.