"الدفاع القطرية": طائرة مسيرة تستهدف سفينة تجارية في المياه الإقليمية للدولة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن تعرض سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لقطر، شمال شرق ميناء مسيعيد، قادمة من أبوظبي، صباح اليوم الأحد، لاستهداف بطائرة مسيّرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها على منصة "إكس" اليوم، أن الاستهداف تسبب في اندلاع حريق محدود في السفينة، دون وقوع أي إصابات.

وأشارت إلى أن السفينة تابعت رحلتها باتجاه ميناء مسيعيد بعد السيطرة على الحريق، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية.