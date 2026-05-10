وول ستريت ​جورنال: إسرائيل أنشأت قاعدة سرية بالعراق لدعم حربها على إيران

ذكرت صحيفة وول ستريت ​جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، من بينهم ‌مسؤولون ​أميركيون، أن إسرائيل أنشأت موقعاً عسكرياً سرياً في صحراء العراق لدعم حملتها الجوية على إيران، وشنّت غارات جوية على قوات عراقية كادت أن تكتشف الموقع في بداية الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل أنشأت هذه القاعدة، التي كانت تضم قوات خاصة ومركزاً لوجستياً لسلاح الجو الإسرائيلي، قبيل اندلاع الحرب بعلم الولايات ‌المتحدة.

وتضمنت القاعدة أيضاً فرق بحث وإنقاذ للمساعدة في حال سقوط أي طيارين إسرائيليين، لكن الصحيفة ‌أوضحت أنه لم يتم تنفيذ مهام ‌من هذا النوع حتى الآن.

وكادت القاعدة أن ⁠تُكتشف في أوائل مارس بعدما ذكرت وسائل الإعلام العراقية الرسمية أن راعي أغنام ​محلي ⁠أبلغ عن ⁠نشاط عسكري غير معتاد، بما في ذلك تحركات طائرات هليكوبتر في المنطقة.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن ⁠أحد مصادرها، أنه تم إرسال قوات عراقية للتحقق من الأمر، لكن القوات الإسرائيلية لجأت إلى شن غارات جوية لإبعادها ومنع اكتشاف الموقع.

وفي شكوى قُدّمت إلى الأمم المتحدة ‌في وقت لاحق من مارس، قال العراق إن الهجوم ​شهد مشاركة قوات أجنبية وغارات جوية، متهما الولايات المتحدة بالمسؤولية. إلا أن الصحيفة نفت، نقلاً عن مصدر مطلع، ضلوع الولايات المتحدة في الأمر.