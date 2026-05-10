إصابة 11 شخصاً في انفجار قارب بميامي الأميركية

قالت وكالة ميامي ديد للإنقاذ من الحرائق إن نحو 11 شخصاً نقلوا إلى المستشفيات مصابين بجروح يوم السبت بعد انفجار قارب بالقرب من مدينة ميامي الأميركية.

ووفقاً لمعلومات أولية من لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية، كان القارب المستأجر في خليج بيسكين بالقرب من منطقة "هولوفر ساندبار" عندما وقع الانفجار على متنه.

وذكرت وكالة ميامي ديد للإنقاذ من الحرائق في بيان أن أكثر من عشرين وحدة إنقاذ استجابت في فترة ما بعد الظهر و"وجدت عدة مرضى يحتاجون إلى عناية طبية"، وأضافت أنها نقلت 11 شخصاً إلى المستشفيات. ولم تقدم أي من الوكالتين أي معلومات عن حالة المصابين.

وقالت لجنة الحفاظ على البيئة في الولاية إن التحقيق جارٍ في الحادث.

وكان خفر السواحل الأميركي من بين الطواقم التي استجابت للحادث.