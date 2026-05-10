الشرع يعين أميناً عاماً جديداً للرئاسة بدلاً من شقيقه

أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع تعديلاً وزارياً، السبت، شمل عدداً من الوزراء والمسؤولين من بينهم شقيقه، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وتضمنت التعيينات الجديدة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية (سانا)، تعيين محافظ حمص السابق عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، خلفا لماهر الشرع شقيق الرئيس.

كما تم استبدال وزير الإعلام حمزة المصطفى ووزير الزراعة أمجد بدر، بخالد فواز زعرور وباسل حافظ السويدان على التوالي.

وشغل زعرور قبل تعيينه منصب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق.

كما عين الشرع محافظين جددا لعدد من المحافظات، من بينها القنيطرة واللاذقية ودير الزور.

وتم تشكيل الحكومة الانتقالية السورية في مارس 2025، عقب إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في نهاية عام 2024، وهيمن عليها مسؤولون من الدائرة المقربة من الشرع.