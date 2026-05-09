بوتين: أعتقد أن صراع أوكرانيا يقترب من نهايته

قال الرئيس ‌الروسي ​فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.

وأشعل غزو روسيا لأوكرانيا في ⁠عام 2022 أخطر أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ ‌الكوبية عام 1962، حين خشي كثيرون من أن العالم ‌كان على شفا حرب نووية.

وقال ‌بوتين لصحافيين بشأن ‌الحرب مع ‌أوكرانيا "أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته".

وذكرت صحيفة ​"فايننشال تايمز" ‌يوم ​الخميس أن قادة ⁠الاتحاد الأوروبي يستعدون لمحادثات محتملة.

وردا على سؤال حول ما ​إذا ⁠كان ⁠مستعدا للدخول في محادثات مع الأوروبيين، قال إن ⁠الشخصية المفضلة لديه هي المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر.

وقال الكرملين الأسبوع الماضي إن الأمر متروك للحكومات الأوروبية لاتخاذ ‌الخطوة الأولى لأنها هي التي قطعت ​الاتصال مع موسكو في عام 2022 بعد بدء الحرب.