"المباحث البحرينية": المقبوض عليهم على اتصال بالحرس الثوري الإيراني وجمعوا أموالاً لتمويل عملياته الإرهابية

قالت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في البحرين إن أعمال الاستدلال أكدت أن التنظيم المقبوض عليه، اليوم السبت، على اتصال مباشر بالحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الإدارة في بيان نشرته وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها على منصة "إكس" أن المقبوض عليهم قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعماً للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الارهابية.