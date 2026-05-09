بريطانيا ستنشر المدمرة "إتش إم إس دراغون" في الشرق الأوسط استعداداً لمهمة في مضيق هرمز

أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، أنها ستنشر في الشرق الأوسط المدمرة "إتش إم إس دراغون"، الموجودة حالياً في البحر الأبيض المتوسط، وذلك استعداداً لمهمة في مضيق هرمز "عندما تسمح الظروف".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية لوكالة فرانس برس إن "هذا التمركز المسبق لإتش إم إس دراغون هو جزء من تخطيط دقيق يهدف لضمان أن تكون بريطانيا مستعدة، ضمن تحالف متعدد الجنسيات بقيادة مشتركة مع فرنسا، لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك".

وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية أن المدمرة "هي واحدة من أكثر السفن الحربية اقتدارا من حيث الدفاع الجوي في العالم، وستعزز قدراتنا الدفاعية في المنطقة من خلال تقوية قدرتنا على رصد التهديدات الجوية وتتبعها وتدميرها، بما فيها المسيرات".

وقالت الوزارة إن طواقم البحرية الملكية عملت بشكل حثيث لتجهيز المدمرة، وأنجزت في ستة أيام عملًا يتطلب ستة أسابيع.