بوتين: واثقون من تحقيق النصر في أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت عن ثقته في تحقيق النصر في أوكرانيا، بينما كان يشرف على استعراض عسكري في الساحة الحمراء، لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، حسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت.

وفي كلمته في الاستعراض العسكري، أشاد بوتين بالقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، معلناً أنها "تواجه قوة عدوانية مسلحة ومدعومة من قبل تكتل الناتو بأكمله".

وأضاف بوتين، بينما كانت تصطف صفوف من الجنود في الساحة الحمراء "لطالما كان النصر حليفنا وسيظل كذلك. إن مفتاح النجاح يكمن في قوتنا المعنوية وشجاعتنا وبسالتنا ووحدتنا وقدرتنا على تحمل أي شيء والتغلب على أي تحد".

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله في كلمة بمناسبة الذكرى الحادية والثمانين للانتصار على النازية في الحرب "الوطنية العظمى": "أهنئكم بيوم النصر - عيدنا المقدس، المشرق، والأهم! نحتفل به بمشاعر الفخر والحب لوطننا. ندرك واجبنا المشترك في الدفاع عن مصالح ومستقبل وطننا. نحتفل به بامتنانٍ عميقٍ لجيل المنتصرين العظيم".