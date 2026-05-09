ترامب يبدي استعداده لإرسال مفاوضين لتسوية حرب أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لإرسال مفاوضين أميركيين إلى موسكو، "إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا".

وقال ترامب للصحفيين، رداً على سؤال حول استعداده لإرسال وفد أميركي إلى موسكو لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا: "سأفعل ذلك إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد. سأفعل ذلك". حسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم السبت.

وفي سياق متصل، أعرب ترامب عن رغبته في "تمديد كبير" للهدنة بين روسيا وأوكرانيا، في إشارة إلى الهدنة المعلنة خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري.

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أعلن في وقت سابق أن روسيا وافقت على مبادرة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني.