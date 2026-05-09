واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كيانات صينية ودولية لدعمها برامج إيران العسكرية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات التسليح الإيرانية في الخارج، إلى جانب عدد من الكيانات الدولية والصينية المتورطة في دعم القدرات العسكرية لطهران.

وأوضح روبيو، في تصريحات للصحافيين، أن العقوبات شملت كيانات صينية لتزويدها إيران بصور أقمار صناعية، مشيراً إلى أن هذه الصور ساهمت في دعم الهجمات التي شنتها طهران ضد القوات الأميركية المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط. كما طالت الإجراءات العقابية كيانات دولية أخرى متهمة بتزويد الجيش الإيراني بالمواد الخام اللازمة لتطوير برامجه الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، وجه الوزير الأميركي تحذيراً شديد اللهجة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتردد في استخدام سلاح العقوبات الأحادية لملاحقة ومحاسبة أي طرف يثبت انتهاكه لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإيران.

وشدد روبيو في ختام تصريحاته على التزام واشنطن الثابت باستخدام كافة الأدوات والخيارات المتاحة لمنع طهران من إعادة بناء وتطوير برامجها الحساسة، لا سيما تلك المرتبطة بالانتشار النووي.