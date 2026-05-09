أميركا تفرض عقوبات على 10 أفراد وشركات لدعم قطاع الأسلحة الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، بعضهم في الصين وهونج كونج، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات "شاهد" المسيرة.
وتأتي خطوة وزارة الخزانة، التي أوردتها وكالة "رويترز" لأول مرة، قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقررة إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وفي الوقت الذي تتعثر فيه الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران.
