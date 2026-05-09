أميركا تفرض عقوبات على 10 أفراد وشركات لدعم قطاع الأسلحة الإيراني

أعلنت وزارة ‌الخزانة ​الأميركية اليوم الجمعة فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، ⁠بعضهم في الصين وهونج كونج، بتهمة ‌مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على ‌الأسلحة والمواد الخام ‌المستخدمة في ‌تصنيع طائرات "شاهد" المسيرة.

وتأتي ‌خطوة وزارة الخزانة، ​التي ‌أوردتها ​وكالة "رويترز" ⁠لأول مرة، قبل أيام ​من ⁠زيارة الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب ⁠المقررة إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وفي الوقت ‌الذي تتعثر فيه الجهود ​الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران.