اعتباراً من الأحد.. الكويت تسمح لقوارب الصيد والنزهة بالإبحار من 5:00 صبـاحـاً حتـى 7:00 مساءً

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السماح لقوارب صيد الهواة وقوارب النزهة بالإبحار خلال الفترة النهارية، وذلك اعتباراً من بعد غدٍ الأحد، من الساعة 5:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً.

وووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أوضح مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح، أن القرار جاء بعد تقييم الأوضاع الراهنة، وبما يحقق التوازن بين إتاحة المجال أمام هواة البحر لممارسة أنشطتهم، والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في البلاد.

وأكد ضرورة التزام رواد البحر بالتواجد ضمن المناطق المسموح بها وفقاً للخريطة المعتمدة، وعدم الاقتراب أو الإبحار بالقرب من المنشآت النفطية والمواقع الحيوية، حفاظاً على الأمن العام وسلامة الجميع.

كما شدد على أهمية تشغيل جهاز التعريف الآلي (AIS) طوال فترة التواجد في البحر، لما له من دور مهم في تعزيز الرقابة البحرية وتسهيل عمليات المتابعة والتدخل السريع عند الحاجة.

وأشار إلى أنه يتوجب على الراغبين من المتنزهين أو قوارب صيد الهواة الراغبين بالتواجد في منطقة جون الكويت استخراج رمز (QR) من الهيئة العامة للبيئة عبر تطبيق «سهل».

وأضاف العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي يوسف الصباح أن الإدارة العامة لخفر السواحل مستمرة في متابعة الحالة البحرية على مدار الساعة، داعياً الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة.