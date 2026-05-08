البنتاغون يفرج عن ملفات خاصة بالأجسام الطائرة المجهولة

بدأ البنتاغون الإفراج عن ملفات جديدة خاصة بالأجسام الطائرة المجهولة، وقال إنه يمكن للجمهور استخلاص النتائج بأنفسهم بشأن ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة التي لا يمكن تحديدها بالوسائل التقليدية والتي تشكل خطراً محتملاً على الأمن القومي.

وإلى جانب البنتاغون، يقود هذا الجهد كل من البيت الأبيض، ومدير الاستخبارات الوطنية، ووزارة الطاقة، ووكالة ناسا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي).

وذكر البنتاغون، اليوم الجمعة، في منشور على منصة "إكس" أنه في حين سعت الإدارات السابقة إلى التشكيك في الأمر أو ثني الشعب الأميركي عنه، فإن الرئيس دونالد ترامب "يركز على توفير أقصى درجات الشفافية للجمهور، الذي يمكنه في نهاية المطاف تكوين رأيه الخاص حول المعلومات الواردة في هذه الملفات".

وأضاف البنتاغون أنه سيتم الإفراج عن وثائق إضافية بشكل تدريجي ومستمر.

ويتميز موقع إلكتروني تم الكشف عنه مؤخرا ويضم وثائق تتعلق بالظواهر الشاذة غير المحددة، بطابع قديم واضح، إذ تعرض الصفحة صوراً عسكرية بالأبيض والأسود لأجسام طائرة، إلى جانب نصوص مكتوبة بخط يشبه الآلة الكاتبة. وتضم الدفعة الأولى 162 ملفاً.

وتفصل إحدى الوثائق مقابلة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شخص تم تعريفه بأنه مشغل طائرة مسيرة، أفاد بأنه شاهد في سبتمبر2023 "جسماً مستقيماً" ذا ضوء ساطع بما يكفي "لرؤية خطوط داخل الضوء" في السماء.

ووفقاً للمقابلة التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي: "كان الجسم مرئياً لمدة تراوحت بين خمس وعشر ثوان، ثم انطفأ الضوء واختفى الجسم".

وكان البنتاغون يعمل منذ سنوات على رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة، فيما أنشأ الكونغرس مكتباً عام 2022 لتولي مهمة رفع السرية عن هذه المواد.