ترامب: الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران ووقف إطلاق النار لا يزال قائماً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران وقد يحدث الاتفاق في أي لحظة كون طهران ترغب بالاتفاق أكثر من بلاده، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً.

وأضاف ترامب في تصريحات صحافية أن إيقاف عملية "مشروع الحرية" في مضيق هرمز خلال المفاوضات مع إيران جاء بناء على طلب باكستان.

وأكد أن الجيش الأميركي هاجم القوات الإيرانية التي كانت تهاجم ناقلات النفط في المنطقة، مشدداً على أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً.

وبين أن زيارته إلى الصين ستمضي كما هو مقرر