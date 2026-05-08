ترامب: لا أضرار بالمدمرات الأميركية وخسائر كبيرة لإيران

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ثلاث مدمرات أميركية تابعة للبحرية الأميركية عبرت مضيق هرمز "بنجاح كبير" رغم تعرضها لإطلاق نار، مؤكداً أن الهجوم الإيراني لم يُلحق بهم أي أضرار، فيما تكبد المهاجمون الإيرانيون "خسائر كبيرة".

وأضاف ترامب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشال"، أن القوات الأميركية دمّرت بالكامل المهاجمين الإيرانيين وعدداً من القوارب الصغيرة، مشيراً إلى أن الصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت المدمرات الأميركية "تم إسقاطها وإحراقها بسهولة".

وذكر أن المدمرات الأميركية ستعود للانضمام إلى الحصار البحري، الذي وصفه بأنه "جدار من الفولاذ".