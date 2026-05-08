الجيش الأميركي: قواتنا نفذت ضربات دفاعية ضد منشآت عسكرية إيرانية

قال الجيش الأميركي إن مدمرات تابعة للبحرية الأميركية تعرضت لهجمات إيرانية غير مبررة أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأضاف في بيان أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق صغيرة أثناء عبور المدمرات تروكستون، ورافائيل بيرالتا، وماسون، لمضيق هرمز، دون تعرضها لأضرار.

وبين أن القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات دفاعية وقامت بالقضاء على التهديدات واستهدفت منشآت عسكرية إيرانية مسؤولة عن الهجوم، تضمنت مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومراكز القيادة والسيطرة، ومراكز المراقبة والاستطلاع.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد، ولكنها متمركزة وجاهزة لحماية القوات الأميركية.