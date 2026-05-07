ترامب: اتفاق تام مع أوروبا على ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه أجرى محادثة وصفها بـ "الرائعة" مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكدا خلالها اتفاقهما التام على ضرورة ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً أبداً.

وأضاف ترامب في تدوينة عبر منصة "تروث سوشال" أنه طالب الاتحاد الأوروبي بالوفاء باتفاقية التجارة الموقعة مع بلاده، ومنحهم حتى الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة التي تصادف يوم الرابع من يوليو لتخفيض التعرفة الجمركية على المنتجات الأميركية إلى صفر، وإلا فإنه سيرفع الرسوم الجمركية الأميركية على التكتل لمستويات كبيرة.