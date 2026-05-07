ترامب يتوقع انتهاء حرب إيران سريعا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم، عن توقعاته بأن الحرب المشتركة، التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، ستنتهي سريعاً.

وقال ترامب في إطار فعالية لدعم ​مرشح الحزب ​الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا ‌بيرت ⁠جونز : "عندما تنظرون إلى ما يحدث، تجدون أننا نفعل ذلك ​لسبب ​بالغ ⁠الأهمية: لا يمكننا السماح لهم ​بامتلاك سلاح نووي.. ​أعتقد ⁠أن معظم الناس يدركون ذلك.. يدركون ⁠أن ​ما نفعله ​صحيح، وسينتهي الأمر سريعا".