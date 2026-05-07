الشرطة الأميركية تعتقل مشتبه به في إطلاق نار جماعي أسفر عن 22 مصاباً

أعلنت الشرطة الأميركية اعتقال شاب (18 عاماً) الأربعاء، على خلفية حادث إطلاق نار جماعي وقع خلال حفل ليلي بالقرب من بحيرة في ولاية أوكلاهوما، وأسفر عن مقتل امرأة وإصابة 22 آخرين.

وأفادت شرطة مدينة إدموند بأن المتهم، ويدعى جيلان إيه ديفيس، أُوقف بتهمة الاعتداء بسلاح فتاك، وذلك عقب حادث إطلاق النار الذي وقع مساء الأحد في بحيرة أركاديا، الواقعة في ضاحية شمال أوكلاهوما سيتي، بعد نشوب شجار وسط حشد كبير من الحضور.

وقال قائد شرطة إدموند، جيه دي يانجر، خلال مؤتمر صحفي، إن التهمة الموجهة إلى ديفيس يجري حالياً رفعها إلى القتل العمد، وذلك بعد وفاة شابة (18عاماً) متأثرة بإصابتها. وحددت الشرطة هوية الضحية بأنها آفيانا سميث-جراي.

وترجح الشرطة أن الحادث بدأ بمشادة بين امرأتين حضرتا الحفل، قبل أن يتطور إلى اشتباك بين عناصر من عصابات متناحرة. كما أشار قائد الشرطة إلى وجود مشتبه به آخر على الأقل لا يزال قيد البحث.