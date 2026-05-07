مجلس التعاون الخليجي يرفض بشدة الادعاءات الإيرانية الباطلة تجاه الإمارات ويؤكد وقوفه الكامل إلى جانبها

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإيرانية من ادعاءات باطلة ومرفوضة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد أن هذه الادعاءات المضللة تأتي امتدادا للنهج التصعيدي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران تجاه دول المنطقة، مشيراً إلى أن إيران لم تكتف باعتداءاتها الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات، بل واصلت محاولاتها السافرة لتشويه الحقائق، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وشدد الأمين العام، على أن ما ورد في البيان الإيراني يعكس إصرارا واضحاً على تأجيج التوترات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤكد نهجها العدائي الذي يهدد أمن المنطقة وسلام شعوبها.

وأكد أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحداً مع دولة الإمارات، وتدعم كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، مجدداً أن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة.