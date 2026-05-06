روسيا تحذر البعثات الدبلوماسية في كييف من هجوم واسع

​قالت وزارة الخارجية ‌الروسية ​اليوم الأربعاء، إنها حذرت البعثات الدبلوماسية في كييف بضرورة إجلاء موظفيها على وجه السرعة في حال شنت موسكو هجوماً واسع النطاق ‌رداً على أي محاولة من جانب أوكرانيا ‌لتعطيل احتفالات روسيا بيوم ‌النصر في التاسع من ‌مايو.

وقالت ‌المتحدثة باسم الوزارة ماريا ​زاخاروفا في ‌مقطع ​فيديو نُشر على ⁠تطبيق تيليجرام: "تحث وزارة الخارجية الروسية ​سلطات ⁠بلدكم بشدة... على ⁠التعامل مع هذا البيان بأقصى ⁠درجات المسؤولية وضمان إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية وغيرها من البعثات من مدينة ‌كييف في الوقت المناسب، في ضوء ​حتمية شن القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية على كييف".