الجيش الأميركي يطلق النار على ناقلة نفط إيرانية في خليج عمان

أعلن الجيش الأميركي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، أن طائرة مقاتلة أميركية أطلقت النار على دفة ناقلة نفط إيرانية في خليج عُمان، اليوم الأربعاء، لدى محاولتها خرق الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في المنشور، أن القوات الأميركية وجهت عدة تحذيرات للناقلة وأبلغتها بأنها تنتهك الحصار.