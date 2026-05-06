ترامب: أميركا ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران

قال ‌الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم المخصب من إيران، في ‌ظلّ سعي البلدين للتوصل ‌إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال ‌ترامب لأحد ‌الصحفيين لدى ‌مغادرته فعالية في ​البيت ‌الأبيض "سنحصل ​عليه".

وكان من بين الأهداف الرئيسة ​لترامب في شنّ الضربات العسكرية على إيران ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. ولم تُسلّم إيران ‌حتى الآن أكثر من ​408 كيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب.