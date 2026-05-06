نتنياهو: إسرائيل "مستعدة لكل الاحتمالات" بشأن إيران

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن الدولة العبرية "مستعدة لكل الاحتمالات" في شأن إيران، بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "افتراض كبير" بالتوصل إلى اتفاق مع طهران، مهددا في الوقت نفسه بمعاودة قصفها.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع لمجلس الأمن المصغّر في شريط فيديو بثّه مكتبه "نحن ... مستعدون لكل الاحتمالات، وهذه هي التعليمات التي أصدرتها للجيش وأجهزتنا الأمنية".