"التحقيقات الفيدرالي" ينفذ أمر تفتيش في مكتب رئيسة مجلس الشيوخ في فيرجينيا

قال مصدر مطلع، لوكالة أسوشيتد برس ، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي نفذ أمر تفتيش في مكتب رئيسة مجلس الشيوخ في ولاية فرجينيا، اليوم الأربعاء، في إطار تحقيق في قضايا فساد.

وجاء تفتيش مكتب السيناتور الديمقراطية، إل. لويز لوكاس، في مدينة بورتسموث، بعدما ساهمت في قيادة عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الولاية مؤخرا.

واكتفى مكتب التحقيقات الفيدرالي بالقول إنه نفذ أمر تفتيش صادر عن المحكمة في بورتسموث.

ولم يكن المصدر الذي أكد عملية التفتيش مخولا بالتحدث علنا عن تفاصيل التحقيق الجاري، وتحدث إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته.