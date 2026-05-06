استطلاع: 6 من كل 10 أميركيين يعتقدون أن بلادهم لم تعد وجهة مثالية للمهاجرين

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة أن نحو 6 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن البلاد لم تعد وجهة مثالية للمهاجرين.

كما أظهر الاستطلاع أن نحو 3 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن البلاد وجهة مثالية للمهاجرين، فيما قال نحو 1 من كل 10 أشخاص إنها لم تكن كذلك على الإطلاق.

وأشار الاستطلاع إلى أن الاعتقاد بأن أميركا لم تعد وجهة مثالية للمهاجرين، أكثر انتشارا بين الديمقراطيين والمستقلين.

وقال نيك جريفاس، وهو ديمقراطي يبلغ من العمر 40 عاما من ولاية ماساتشوستس، إنه يخشى أن تؤدي سياسات الهجرة الفيدرالية إلى ثني الوافدين الجدد عن الاستثمار في مجتمعاتهم، خاصة إذا كانوا لا يعتقدون أنه سيتم السماح لهم بالبقاء.

وأضاف جريفاس "تكون أقل استعدادا لتنفيذ استثمارات إذا لم تكن متأكدا أنك ستتمكن من البقاء".