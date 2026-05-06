ترامب يهدد بقصف إيران إذا لم تفتح مضيق هرمز

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إيران اليوم الأربعاء، بمزيد من القصف إذا لم تعيد فتح مضيق هرمز، وذلك بعد ورود تقرير يفيد بقرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب.

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا، وأن من الممكن أن يتم استئناف شحنات النفط والغاز الطبيعي مجددا، إلا أن كل ذلك يتوقف على قبول إيران اتفاقا لم يوضح الرئيس الأميركي تفاصيله.

وكتب ترامب: "سيبدأ القصف إذا لم يوافقوا".

وتأتي تهديدات ترامب بعدما دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وذلك عقب اجتماعه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور بكين لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، إن بلاده "تشعر بأسى عميق" بسبب الصراع.

وكان ترامب قال أمس إنه سيوقف بصورة مؤقتة، الجهود الأميركية، قصيرة الأمد، لتوجيه السفن التجارية العالقة خارج مضيق هرمز، على أمل التوصل لاتفاق نهائي.