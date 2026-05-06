ترامب: إذا لم توافق إيران على مقترحنا سنقصف بمستوى أعلى وكثافة أكبر من السابق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن موافقة إيران على مقترح الاتفاق المقدم من الولايات المتحدة الأميركية سيعني نهاية عملية "الغضب الملحمي"، وإعادة افتتاح مضيق هرمز.

وأضاف في تدوينة عبر منصة "تروث سوشال"، اليوم الأربعاء، أنه في حال لم توافق إيران على المقترح الأميركي سوف يبدأ القصف، وسيكون على مستوى أعلى بكثير وبكثافة أكبر مما كان عليه سابقاً.