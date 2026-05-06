أكسيوس: أميركا وإيران تقتربان من الاتفاق على مذكرة لإنهاء الحرب

أفاد ​موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن البيت الأبيض ‌يعتقد أنه ‌يقترب من الاتفاق ‌مع ‌إيران، بشأن ‌مذكرة تفاهم ​من ‌صفحة واحدة ​لإنهاء ⁠الحرب ​ووضع ⁠إطار لمفاوضات أكثر ⁠تفصيلا ⁠حول البرنامج النووي.

وأضاف أن أميركا تتوقع ردا من إيران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة.

وأوضح الموقع أن الاتفاق الأميركي الإيراني سيشمل رفع كلا الجانبين للقيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز.

كما يشمل التزام إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم وموافقة أميركا على رفع عقوباتها والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة.