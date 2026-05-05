ترامب عن الوضع في إيران: لدينا سيطرة كاملة

قلل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب، ‌اليوم الثلاثاء، من ‌شأن ‌القدرات العسكرية الإيرانية، وعندما سئل ‌عما ‌يمكن ⁠أن يشكل ⁠انتهاكا ‌لوقف إطلاق ⁠النار الهش، ⁠قال "إنهم يعرفون ​ما ⁠لا ​يجب فعله".

وحض ترامب خلال لقاء مع الصحافيين في المكتب البيضوي، إيران على القيام بخيار "ذكي" وإبرام اتفاق، مؤكدا أنه لا يرغب في توجيه ضربات جديدة و"قتل" مزيد من الناس.

وقال: "يجدر بهم القيام بما هو ذكي، لأننا لا نريد التدخل وقتل أشخاص، لا نريد ذلك بصدق".

وأوضح أن إيران "تريد أن تبرم اتفاقاً وتحاول النجاة الآن لكنها تمارس الألاعيب".، وأضاف "ما لا يعجبني بسلوك الإيرانيين أنهم يتحدثون معي باحترام وتقدير ثم يقولون إنهم لم يتحدثوا معي".

وحول الحصار، قال ترامب: "لدينا سيطرة مطلقة والحصار الذي نفرضه على إيران مذهل ومحكم بشكل فولاذي"، موضحاً أن "اقتصاد إيران ينهار نتيجة العقوبات والإجراءات التي نتخذها ضدها".

وتابع قائلاً: "نتابع عن كثب ما يجري بإيران ومستعدون لنقل سلاح الجو كاملاً شرقاً إذا تطلب الأمر".