مقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارات إسرائيلية على غزة

قال مسؤولون في قطاع الصحة ​في غزة اليوم الثلاثاء إن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين ‌على الأقل ​بينهم طفل وإصابة آخرين في القطاع.

وذكر مسعفون أن فلسطينيا قُتل وأصيب آخران في غارة جوية إسرائيلية قرب حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، بينما قتل فلسطيني وأصيب آخرون عقب قصف من دبابات إسرائيلية قرب المنطقة الوسطى من القطاع.

وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، قال مسعفون إن غارة إسرائيلية استهدفت مركزا للشرطة في شمال غزة، مما أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر 15 عاما.