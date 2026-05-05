"البنتاغون": إيران هاجمت القوات الأميركية أكثر من 10 مرات منذ وقف إطلاق النار

صرح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة دان كين، اليوم الثلاثاء، بأن إيران شنت أكثر من 10 هجمات على القوات الأميركية منذ بدء وقف إطلاق النار قبل ما يقرب من شهر.

وقال كين في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 8 أبريل الماضي، أطلقت إيران النار أيضا على سفن تجارية تسع مرات واحتجزت سفينتي حاويات.

ووصف كين هذه الحوادث بأنها لا تزال "دون عتبة استئناف العمليات القتالية الكبرى في هذه المرحلة".

وأشار كين، وهو أعلى ضابط عسكري رتبة في الولايات المتحدة، إلى أن إيران شنت أمس الاثنين وحده هجوما واحدا على عمان وثلاثة هجمات على دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن القوات الإيرانية استخدمت أيضا صواريخ كروز وطائرات مسيرة وزوارق سريعة ضد القوات الأميركية التي تعمل على استعادة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز.

وأضاف أن المروحيات الهجومية الأميركية نجحت في صد الهجمات.

وقال كين: "حتى الآن، يبدو اليوم أكثر هدوءا".

وقال كين إن الهجمات الإيرانية في المنطقة تسببت في تقطع السبل بنحو 22500 بحار على متن أكثر من 1550 سفينة تجارية في الخليج.

وذكر كين أن القوات الأميركية أنشأت منطقة أمنية موسعة في الجزء الجنوبي من المضيق، بالقرب من عمان. وتقوم وحدات برية وبحرية وجوية أميركية بحماية المنطقة لردع أي هجمات إيرانية أخرى على الشحن التجاري.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، وصف وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث هذا الجهد بأنه "قبة قوية باللون الأحمر والأبيض والأزرق" فوق مضيق هرمز.