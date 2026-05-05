هيغسيث: وقف إطلاق النار مع إيران ما زال قائماً

شدد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم الثلاثاء على أن وقف إطلاق النار ما زال قائما برغم بعض الضربات الإيرانية والحصار الأميركي المستمر لمضيق هرمز.

وأكد هيغسيث تصريحات سابقة للجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة قائلا: "لا، لم ينته وقف إطلاق النار".

وأرشدت القوات الأميركية سفنا تجارية عبر مضيق هرمز اليوم، وأبحرت أول سفينتين، وهما سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الاميركي، عبر المضيق دون التعرض لأضرار.

وذكر كين أن مدمرات مزودة بصواريخ موجهة تقف في الممر الآمن بالممر المائي الرئيسي لنقل النفط والغاز، فضلا عن أكثر من 100 مقاتلة و 15 ألف جندي.

وأشار هيغسيث إلى أن القوات تفضل جهدا سلميا لـ "إرشاد" ما يربو على 22500 بحار عالقين على متن أكثر من 1550 سفينة إلى خارج الخليج، لكنهم مستعدون إذا تطلب الأمر تغييرا.

وأضاف: "إنها مهمة مؤقتة بالنسبة إلينا. ونتوقع أن يتدخل العالم".