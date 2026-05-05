هزة أرضية بقوة 4.4 درجة جنوب غرب الكويت

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جنوب غرب الكويت.

وذكرت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، في بيان، أنها حددت موقع الهزة الأرضية بمنطقة "المناقيش" عند الساعة الواحدة و27 دقيقة ظهرا، لافتة إلى أنها كانت على عمق 5 كيلومترات تحت الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن المناطق الجنوبية الغربية لمنطقة "المناقيش" كانت قد تعرضت في منتصف مارس 2025 لهزة أرضية أخرى بلغت قوتها آنذاك 3.9 درجة.