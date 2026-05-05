وزير الخارجية الإيراني يزور بكين لإجراء محادثات ​مع ‌نظيره ‌الصيني

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عراقجي، سيتوجه إلى الصين، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات بشأن التطورات في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" أنه من المتوقع أن يلتقي عراقجي نظيره الصيني وانغ يي.

وكان عراقجي قد أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سانت بطرسبرغ الأسبوع الماضي.