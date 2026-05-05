"سي إن إن": إسرائيل تنسق مع أميركا بشأن بدء هجمات جديدة ضد إيران

ذكرت شبكة "CNN" نقلاً عن مصادر أن إسرائيل تجري تنسيقاً مع الولايات المتحدة بشأن احتمال بدء هجمات جديدة ضد إيران.

وأوضحت المصادر أن هذه الهجمات المحتملة قد تشمل اغتيال مسئولين كبار في إيران، إضافة إلى تركيز العمليات على منشآت الطاقة، في إطار استراتيجية تهدف إلى إضعاف القدرات الإيرانية.



ولفتت المصادر إلى "إعداد معظم هذه الخطط وتجهيزها للتنفيذ عشية وقف إطلاق النار في أوائل أبريل الماضي".

وذكرت أن الجانبين يعتزمان شن حملة عسكرية قصيرة؛ بهدف الضغط على إيران، لتقديم المزيد من التنازلات في المفاوضات.

وأكدت المصادر أن "أي قرار باستئناف الأعمال العسكرية، يقع في نهاية المطاف على عاتق الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

فيما صرح مسئول إسرائيلي لشبكة "CNN"، أن تل أبيب كانت متشككة منذ البداية بشأن احتمالات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

واعتبر أن "إطلاق الصواريخ الإيرانية المتجدد يوم الاثنين، باتجاه الخليج سرّع من الاستعدادات لتصعيد محتمل في الأعمال العدائية".