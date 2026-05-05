وزير الحرب الأميركي: سنضرب إيران بقوة في حال اعتدت على حركة الشحن

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز مؤقتة، وتهدف لحماية حرية الملاحة، وهي منفصلة عن عملية ملحمة الغضب.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تبحث عن معركة حالياً، لكنها تسعى لحماية الشحن البحري من العدوان الإيراني، مؤكداً أنه سيتم توجيه ضربات لإيران في حال اعتدت على حركة الشحن.

وبين أن الهدنة مع إيران لم تنته بعد، ولن تحتاج القوات الأميركية إلى دخول المجال الجوي أو المياه الإيرانية في إطار عملية فتح مضيق هرمز.