السفارة الأميركية تطالب مواطنيها بعدم السفر إلى العراق

طالبت سفارة الولايات المتحدة في بغداد مواطنيها، اليوم الثلاثاء، بعدم السفر إلى العراق، مؤكدة أن "جميع الخدمات القنصلية الروتينية في العراق لاتزال معلقة".

وقالت السفارة، في تحذير أمني اليوم: "أُعيد فتح المجال الجوي العراقي، وتعمل رحلات تجارية محدودة حالياً. ينبغي على من يفكرون في السفر الجوي داخل العراق أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة المستمرة لوجود صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف صاروخية في الأجواء العراقية".

وأضافت أنها تذكر المواطنين الأميركيين بتحذير المستوى الرابع وهو عدم السفر إلى العراق، ناصحة المواطنين قائلة: "لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا الآن إذا كنتم هناك".