ماكرون يدعو لتفعيل آلية "مكافحة الإكراه" الأوروبية إذا فرضت واشنطن رسوما جديدة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إنّ على الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية مكافحة الإكراه التي يُطلق عليها اسم "بازوكا"، إذا مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تهديداته بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية.

وانتقد ماكرون ترامب بشدّة بسبب تلويحه بـ"تهديدات مزعزعة للاستقرار" على خلفية تعهّده رفع التعريفات من 15 إلى 25 في المئة، مؤكدا أنّ الاتحاد الأوروبي "جهّز نفسه بآليات سيتعيّن تفعليها بعد ذلك، لأن هذا هو بالضبط الغرض منها".