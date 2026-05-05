"وول ستريت جورنال": ترامب يبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل لتسوية مع إيران

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وأجانب أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ظل، على مدى أيام، مترددا بين خيارين متعارضين في التعامل مع إيران، يتمثلان في معاقبتها بسبب رفضها التخلي عن برنامجها النووي، وتجنب تصعيد واسع قد يجر الولايات المتحدة إلى انخراط أعمق في صراع الشرق الأوسط.

وبحسب المسؤولين، فإن ترامب يميل إلى تفادي شن حملة قصف جديدة ضد إيران، مفضلا التوصل إلى حل تفاوضي يضع حدا للتطورات المرتبطة ببرنامجها النووي.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي لم يرغب في العودة إلى وضع يضطره لضرب إيران مجددا، رغم تزايد استيائه من رفضها تقديم تنازلات في الملف النووي.

كما نقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن ترامب يبقي كل الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل لتسوية مع إيران.