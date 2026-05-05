اليابان وأستراليا تُعزّزان التعاون في أمن الطاقة والدفاع

اتفق رئيسا وزراء اليابان وأستراليا على تعميق التعاون بشأن مجموعة واسعة من المجالات، تشمل أمن الطاقة والدفاع والمعادن النادرة، في الوقت الذي تهدّد حرب إيران سلاسل الإمداد العالمية.

والتقت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، بنظيرها الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في مقر البرلمان الأسترالي، أمس، خلال أول زيارة لها إلى البلاد منذ توليها منصبها.

وقالت تاكايشي إنهما أجريا محادثات استراتيجية بشأن الصين، ودول جنوب شرق آسيا، ودول جزر المحيط الهادئ، والقضايا النووية، وعمليات الاختطاف التي نفّذتها كوريا الشمالية.

وأوضحت تاكايشي، للصحافيين، أن «الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز يُلحق تأثيراً هائلاً بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ»، مؤكدة أن اليابان وأستراليا ستستمران في التواصل الوثيق بينهما، بشأن التعامل مع الوضع بضرورة التحرك السريع.

وتزود أستراليا اليابان بنحو نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، بينما تُعدّ اليابان من بين أكبر خمسة موردين للبنزين والديزل المكرّر لأستراليا.

من جهته، قال ألبانيز إن الاتفاقات الثنائية بين كانبرا وطوكيو التي تم التوصل إليها، أمس، ستعود بالنفع على شعبي اليابان وأستراليا.

وأضاف أن «هذه الاتفاقات ستجعل الأستراليين أقل تأثراً بالصدمات العالمية، مثل تلك التي نشهدها الآن، نتيجة الصراع في الشرق الأوسط».

ولفت إلى أن البيان المشترك بشأن أمن الطاقة، يؤكد مجدداً الالتزام بالعمل على اجتياز أزمة الطاقة الحالية معاً، وضمان استمرار تدفق التجارة المفتوحة لسلع الطاقة الأساسية، مثل الوقود السائل والغاز.

