تدهور مناخ الأعمال في قطاع السيارات الألماني

تواصلت حالة التدهور في مناخ الأعمال بقطاع صناعة السيارات الألماني، من دون مؤشرات إلى تحسن قريب.

وأفاد معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية، أمس، بأن مؤشر مناخ الأعمال الذي يُجريه للقطاع تراجع، في أبريل الماضي، إلى سالب 23.8 نقطة، بعد سالب 19 نقطة في مارس السابق له (بعد التعديل الموسمي).

ومن المتوقع أن يزيد الإعلان الأخير - من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% - تدهور الآفاق.

ورغم أن الشركات قيّمت وضعها التجاري الحالي بشكل أفضل مقارنة بالشهر السابق، فإن التوقعات للأشهر المقبلة تراجعت بشكل حاد، حيث انخفض مؤشر التوقعات إلى سالب 30.7 نقطة، بعد أن كان سالب 15.3 نقطة.

كما أشار معهد «إيفو» إلى تزايد نقص المواد، حيث أفاد نحو 10% من الشركات، في أبريل، بوجود نقص في مواد أولية مهمة، مقارنة بنحو 1% فقط في مارس، وتؤثر حرب إيران في إنتاج وتوريد الهيليوم، وهو غاز خامل يُستخدم، من بين أمور أخرى، في تصنيع الرقائق والبطاريات والوسائد الهوائية.