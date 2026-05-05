سريلانكا تعتزم فرض ضريبة على الخدمات الرقمية

تعتزم سريلانكا فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية، ورفع معدل الضريبة على الخدمات المالية، وذلك وفقاً لتعديلات مقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة في البلاد، ومن المقرر أن تدخل ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ بدءاً من الأول من يوليو المقبل، بعد إقرار التعديلات في البرلمان، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وسترتفع الضريبة على الخدمات المالية من 18% حالياً إلى 20.5%، بحسب مشروع القانون، كما تعتزم سريلانكا فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الرقمية وضريبة الإسكان، ويأتي ذلك في وقت منح صندوق النقد الدولي، موافقة مبدئية لسريلانكا للحصول على شريحة قرض بقيمة 700 مليون دولار.