الجيش الأميركي: دمرنا 6 زوارق إيرانية وأسقطنا صواريخ وطائرات مسيرة

أعلن الجيش الأميركي أنه أغرق ستة زوارق إيرانية صغيرة كانت تستهدف السفن المدنية، في أحدث اختبار لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

و​قال قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال ‌براد ​كوبر، اليوم الاثنين إن الجيش الأميركي دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ ‌كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك ‌في إطار عملية أميركية تهدف ‌إلى ضمان ‌حرية الملاحة عبر مضيق ​هرمز.

وأضاف كوبر ‌أنه "ينصح ​بشدة" القوات الإيرانية بالابتعاد عن المواقع ​العسكرية الأميركية خلال العملية.

وأكد أن الحصار الأميركي الذي يمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية لا ‌يزال ساري المفعول، وأن ​نتائجه فاقت التوقعات.