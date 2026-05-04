الجيش الأميركي: دمرنا 6 زوارق إيرانية وأسقطنا صواريخ وطائرات مسيرة
أعلن الجيش الأميركي أنه أغرق ستة زوارق إيرانية صغيرة كانت تستهدف السفن المدنية، في أحدث اختبار لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر، اليوم الاثنين إن الجيش الأميركي دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، وذلك في إطار عملية أميركية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأضاف كوبر أنه "ينصح بشدة" القوات الإيرانية بالابتعاد عن المواقع العسكرية الأميركية خلال العملية.
وأكد أن الحصار الأميركي الذي يمنع السفن من دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية لا يزال ساري المفعول، وأن نتائجه فاقت التوقعات.
