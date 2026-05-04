وكالة الأنباء العمانية: استهداف يُسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين بولاية بخاء

نقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني عماني قوله إن مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات بمنطقة تيبات بولاية بخاء تعرض لاستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين، وتأثر أربع مركبات، وزجاج أحد المنازل المجاورة.

وأكدت الوكالة أن الجهات المختصة تقوم بتقصي الحقائق، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لما فيه أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.