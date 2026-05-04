بري يرفض التفاوض مع إسرائيل قبل وقف الحرب في لبنان

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع إسرائيل دون وقف الحرب التي لا تزال مستعرة في جنوب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار.

وتسلط تصريحات بري، التي جاءت في الوقت الذي أمرت فيه القوات الإسرائيلية سكان أربع قرى أخرى في جنوب لبنان بالمغادرة، الضوء على التحديات التي تواجه الجهود الأميركية الرامية لإحلال سلام بين لبنان وإسرائيل. وأجرى الجانبان محادثات مباشرة نادرة الشهر الماضي.

وقال بري لصحيفة ‌النهار اللبنانية، وفقا لما جاء في موجز لتصريحاته نشره مكتبه، إن الأولوية يجب أن تكون "لوقف الحرب قبل أي مسار سياسي" وأن "أي تفاوض دون ​ضمانات بوقف العدوان مرفوض".

وأكد ‌أن "الانسحاب الإسرائيلي شرط أساسي قبل ​البحث بأي تسوية".

وأصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تحذيرا لسكان أربع قرى تقع خارج المنطقة الأمنية التي أعلنها من جانب واحد، مطالبا إياهم بمغادرة منازلهم على الفور، واتهم حزب الله بخرق وقف إطلاق النار وقال إنه يعتزم التحرك ضده.