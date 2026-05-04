منظمة الصحة العالمية: خطر تفشي فيروس هانتا بين البشر منخفض

قالت منظمة ​الصحة العالمية اليوم الاثنين إنه لا ‌داعي ​للذعر وإن خطر تفشي فيروس هانتا بين البشر منخفض، وذلك في تعليقات بعد وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بالمرض على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي في ما يشتبه أنها بؤرة تفشي للفيروس الذي تنقله القوارض.

وقالت شركة "أوشن وايد إكسبديشنز" التي تتخذ من هولندا ‌مقرا إنها "تتعامل مع وضع طبي خطير" على متن سفينة "إم.في هونديوس" للاستكشاف القطبي، والموجودة قبالة ‌ساحل الرأس الأخضر.

ووفقا لتقارير إعلامية، غادرت ‌السفينة الأرجنتين منذ حوالي ثلاثة أسابيع ‌وعلى متنها حوالي ‌150 شخصا وتوقفت في القطب الجنوبي ومواقع أخرى في طريقها ​إلى الرأس ‌الأخضر.

وقال ​مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة أوروبا الدكتور هانز كلوج في بيان "لا يزال الخطر على البشر بالشكل الأوسع نطاقا منخفضا. ​ولا داعي للذعر أو لفرض قيود على السفر".

وأضاف كلوج أن منظمة الصحة العالمية تتصرف بسرعة لدعم الاستجابة لتفشي المرض وتعمل مع الدول المعنية لدعم الرعاية الطبية والإجلاء والتحقيقات وتقييم المخاطر على الصحة العامة.

وتابع "الإصابات بفيروس هانتا نادرة وعادة ما ترتبط بمخالطة القوارض ‌المصابة. ورغم خطورته في بعض الحالات، فإنه لا ​تنتقل بسهولة بين الأشخاص".

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية وفاة راكبين هولنديين، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.