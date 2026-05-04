الجيش الأميركي ينفي تعرض إحدى سفنه لضربات بمضيق هرمز

​قالت القيادة المركزية الأميركية اليوم الاثنين إنه لم ‌يتم ضرب ‌أي سفن ‌تابعة ‌للبحرية الأميركية، وذلك ‌ردا ​على ‌تقارير إيرانية ​تؤكد أنه ​تم إجبار سفينة حربية أميركية على العدول عن دخول ‌المضيق بعد إطلاق نيران ‌تحذيرية.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط "سنتكوم" عبر منصة "اكس" إن "أي سفينة للبحرية الأميركية لم تُستهدف"، مضيفة أن "القوات الأميركية تدعم "مشروع الحرية" وتشدد الحصار البحري للموانئ الإيرانية".