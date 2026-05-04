«هجرة جماعية» لطياري القوات الجوية في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات، صدرت أمس، أن 896 طياراً من القوات الجوية الكورية الجنوبية انتقلوا من الخدمة العسكرية، إلى وظائف ذات رواتب أفضل في شركات الطيران المدنية، خلال العقد الماضي.

وذكر تقرير قدّمته القوات الجوية إلى عضو اللجنة الفرعية البرلمانية للدفاع الوطني عن حزب سلطة الشعب، النائب كانغ ديه - سيك، أن هؤلاء الطيارين الذين وصفهم بالمهرة في القوات الجوية، اختاروا التسريح الطوعي بين 2017 ومارس 2026، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وتُعرِّف القوات الجوية الطيارين المهرة بأنهم من يمتلكون خبرة تراوح بين ثمانية و17 عاماً، ولديهم القدرة على تنفيذ العمليات بشكل مستقل، وتدريب الطيارين الأصغر سناً، والأقل رتبة.

وأفاد التقرير بمغادرة 730 طياراً مقاتلاً، تلاهم 148 طياراً لطائرات شحن، و18 طيار مروحيات.

ومن بين هؤلاء الطيارين، انضم 622 طياراً إلى الخطوط الجوية الكورية، بينما انتقل 146 للعمل في «خطوط آسيانا الجوية»، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، والتي اندمجت مع الخطوط الجوية الكورية، في حين انضم الطيارون الآخرون إلى شركات طيران منخفضة الكلفة.

ولمنع الهجرة الجماعية لطياري القوات الجوية، فرضت القوات الجوية فترة خدمة إلزامية عليهم، وهي 15 عاماً لخريجي أكاديمية القوات الجوية الذين يقودون طائرات مقاتلة أو طائرات شحن، و10 أعوام لمن لم يتخرجوا في الأكاديمية العسكرية.

وفي المتوسط، خدم الطيارون المهرة من أكاديمية القوات الجوية الذين اختاروا العمل في القطاع المدني أكثر من 15 عاماً، أي أنهم يغادرون الخدمة فور انتهاء فترة خدمتهم الإلزامية تقريباً.

ووفقاً لدراسة استقصائية أجرتها القوات الجوية عام 2025، جاءت فجوة الأجور بين طياري القوات الجوية وطياري الشركات التجارية، والمخاطر العالية المرتبطة بالوظائف العسكرية، والضغط النفسي الناتج عن الاستعداد الدائم لحالات الطوارئ، كأسباب لاختيار شركات الطيران المدنية.